Фото: ТАСС/Андрей Гордеев

В России появится аналог Apple и Google Pay для карт "Мир". Публикация технического релиза по новому способу оплаты запланирована на 25 октября, сообщает газета "Известия".

В платежной системе "Мир" уточнили, что клиентам функционал станет доступен по мере внедрения технологии в каждом конкретном банке. Одним форм-фактором карты станет QR-код. Он позволит оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона.

Держатель карты "Мир" сможет сформировать QR-код на своем мобильном устройстве и предъявить его для считывания сканером в торгово-сервисном предприятии.

Новый способ платежа решили внедрять Почта Банк, ПСБ, МТС Банк и "Русский Стандарт". Возможность интеграции рассматривают также в "Зените".

Ранее сообщалось, что около 30 региональных социальных выплат будут перечислять из бюджета на карту "Мир" с 1 ноября. Среди них пособия для людей, ухаживающих за людьми с ОВЗ, стипендии сиротам, компенсации на аренду квартир, расходов на жилищно-коммунальные услуги и газификацию, а также ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.

Помимо этого, на "Мир" будут приходить субсидии на приобретение и возведения жилья гражданами, которые нуждаются в улучшении условий и стоят на очереди, а также субсидии на возмещение первоначального взноса на ипотеку и погашение целевого кредита.

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