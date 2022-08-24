Юрист рассказал, когда долги родителей могут списать с карты ребенка

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Управляющий партнер, коммерческий директор Европейской Юридической службы Дмитрий Короленко рассказал агентству "Прайм", в каком случае возможно списание денег с карты ребенка для погашения долга взрослых.
Так, с 14 лет подросток имеет право открыть счет и оформить собственную банковскую карту. В таком случае, его деньги не имеют к долгам родителей никакого отношения. Специалист также отметил, что детские пособия и выплаты, поступающие на "детскую" карту, списывать за долги нельзя.
В свою очередь, пока у детей нет паспорта, родитель может открыть карту для ребенка, привязав ее к своему счету. Таким образом долги могут списывать, так как счет принадлежит должнику. В данном случае, кто пользуется дополнительной картой значения не имеет, подчеркнул эксперт.
Ранее Короленко рассказал, откуда берется долг после погашения кредита. В первую очередь, эксперт назвал несвоевременное обновление данных бюро кредитных историй. По закону сведения о погашении кредита банк передает туда в течение пяти рабочих дней, но в ряде случаев сроки могут затягиваться.
До этого Госдума в третьем, заключительном чтении приняла закон о запрете списания социальных выплат в счет погашения долгов. Данная мера касается не только единовременных выплат, но и других видов пособий, в частности помощи беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, закон имеет обратную силу, то есть он распространяется на выплаты, поступившие на счета россиян с 1 января 2021 года.
В России соцвыплаты запретят списывать в счет погашения долгов
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