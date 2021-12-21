Госдума ужесточила ответственность за неуплату алиментов

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Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении пакет законов, регулирующих ужесточение ответственности за нарушения в связи с выплатой алиментов. Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ.
По новым правилам, административная ответственность за нарушения будет наступать, если человек не выплачивает алименты без уважительных причин в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.
Предусмотрена и уголовная ответственность. Она может наступить за неоднократное нарушение требований по выплатам алиментов. В данном случае наказание может составить до года лишения свободы. Неплательщик может быть освобожден от ответственности при полном погашении задолженности.
В России с 11 ноября вступили в силу новые правила взыскания алиментов. Они будут рассчитываться не только из зарплаты родителя, а из всей суммы его доходов.
Долги по алиментам в России превысили 150 млрд рублей
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