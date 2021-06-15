Путин поручил дать право на пособие на ребенка опекуну

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Права на получение пособия на ребенка 8–17 лет в случае смерти родителей распространят на его опекуна. Соответствующее поручение кабмину дал Владимир Путин.

Доклад по данному вопросу необходимо предоставить до 15 сентября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначен ответственным.

"Рекомендовать Верховному суду РФ совместно с Минтрудом России установить механизм взаимодействия судебных органов с Пенсионным фондом РФ по предоставлению, в том числе в электронном виде, сведений о судебных решениях по назначению алиментов, необходимых для установления ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет", – говорится в поручении.

Поручение должно быть исполнено до 30 июня.

Ранее стало известно, что на школьников с ограничениями по здоровью старше 18 лет в августе текущего года распространят единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.