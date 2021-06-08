Юрист рассказал о социальных выплатах, которые ожидают россиян летом

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Некоторые категории пенсионеров, беременные и семьи с детьми этим летом могут рассчитывать на новые социальные выплаты или на повышение уже назначенных пособий.

Как рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский агентству "Прайм", с 1 июля беременные, оказавшиеся в трудном финансовом положении, смогут рассчитывать на финансовую поддержку в размере 6 350 рублей, в том случае, если успеют встать на учет в срок до 12 недель.

На выплату в размере 5 650 рублей могут рассчитывать семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет.

"Правда, есть еще одно очень важное условие – получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов", – уточнил юрист.

Еще одну выплату такие семьи смогут получить в августе – по десять тысяч рублей на каждого ребенка.

С 1 августа будет произведен перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Страховая часть этих выплат повысится почти на 300 рублей.

Ранее стало известно, что ежемесячная выплата беременным женщинам в трудной ситуации и единовременная выплата семьям с детьми-школьниками возглавили список наиболее важных, по мнению россиян, мер поддержки семей с детьми, объявленных Владимиром Путиным.