Юрист рассказал о социальных выплатах, которые ожидают россиян летом

Фото: depositphotos/Professor25
Некоторые категории пенсионеров, беременные и семьи с детьми этим летом могут рассчитывать на новые социальные выплаты или на повышение уже назначенных пособий.
Как рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский агентству "Прайм", с 1 июля беременные, оказавшиеся в трудном финансовом положении, смогут рассчитывать на финансовую поддержку в размере 6 350 рублей, в том случае, если успеют встать на учет в срок до 12 недель.
На выплату в размере 5 650 рублей могут рассчитывать семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет.
"Правда, есть еще одно очень важное условие – получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов", – уточнил юрист.
Еще одну выплату такие семьи смогут получить в августе – по десять тысяч рублей на каждого ребенка.
С 1 августа будет произведен перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Страховая часть этих выплат повысится почти на 300 рублей.
Ранее стало известно, что ежемесячная выплата беременным женщинам в трудной ситуации и единовременная выплата семьям с детьми-школьниками возглавили список наиболее важных, по мнению россиян, мер поддержки семей с детьми, объявленных Владимиром Путиным.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: