Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:00

Число многодетных семей в Москве выросло почти в 2,5 раза за 10 лет

общество дети видео Иван Базанов Мария Рыбакова

В столице за 10 лет в два с половиной раза выросло число многодетных семей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. В Международный День защиты детей она рассказала о мерах поддержки семей с детьми в столице.

По словам Раковой, сегодня 380 услуг предоставляют семьям в электронном виде с помощью портала mos.ru. Там можно легко и быстро записать ребенка в школу или детский сад, на кружки и в спортивные секции, получить путевки в оздоровительный лагерь, посмотреть результаты ЕГЭ, оформить социальные выплаты.

Мамы и папы теперь всегда в курсе, что происходит в школе. Такие возможности дает школьная карта "Москвенок". Все школьники с помощью социальной карты учащегося пользуются льготным проездом на метро и наземном транспорте, а дети из многодетных семей ездят бесплатно. В городе действует целый комплекс мер социальной поддержки многодетных семей.

В Москве также созданы удобные цифровые сервисы в здравоохранении. У пациентов есть возможность пользоваться электронной медкартой. В столице также расширена программа неонатального скрининга новорожденных, и сегодня исследование проводится на 11 наследственных заболеваний. А каждый вновь родившийся малыш в Москве получает коробку "Наше сокровище", в которой есть все необходимое на первое время.

Также, по словам Раковой, с 1 января этого года были проиндексированы все выплаты семьям с детьми. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать