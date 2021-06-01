Число многодетных семей в Москве выросло почти в 2,5 раза за 10 лет

В столице за 10 лет в два с половиной раза выросло число многодетных семей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. В Международный День защиты детей она рассказала о мерах поддержки семей с детьми в столице.

По словам Раковой, сегодня 380 услуг предоставляют семьям в электронном виде с помощью портала mos.ru. Там можно легко и быстро записать ребенка в школу или детский сад, на кружки и в спортивные секции, получить путевки в оздоровительный лагерь, посмотреть результаты ЕГЭ, оформить социальные выплаты.

Мамы и папы теперь всегда в курсе, что происходит в школе. Такие возможности дает школьная карта "Москвенок". Все школьники с помощью социальной карты учащегося пользуются льготным проездом на метро и наземном транспорте, а дети из многодетных семей ездят бесплатно. В городе действует целый комплекс мер социальной поддержки многодетных семей.

В Москве также созданы удобные цифровые сервисы в здравоохранении. У пациентов есть возможность пользоваться электронной медкартой. В столице также расширена программа неонатального скрининга новорожденных, и сегодня исследование проводится на 11 наследственных заболеваний. А каждый вновь родившийся малыш в Москве получает коробку "Наше сокровище", в которой есть все необходимое на первое время.

Также, по словам Раковой, с 1 января этого года были проиндексированы все выплаты семьям с детьми. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.