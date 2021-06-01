Число многодетных семей в Москве выросло почти в 2,5 раза за 10 лет

12:00
В столице за 10 лет в два с половиной раза выросло число многодетных семей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. В Международный День защиты детей она рассказала о мерах поддержки семей с детьми в столице.
По словам Раковой, сегодня 380 услуг предоставляют семьям в электронном виде с помощью портала mos.ru. Там можно легко и быстро записать ребенка в школу или детский сад, на кружки и в спортивные секции, получить путевки в оздоровительный лагерь, посмотреть результаты ЕГЭ, оформить социальные выплаты.
Мамы и папы теперь всегда в курсе, что происходит в школе. Такие возможности дает школьная карта "Москвенок". Все школьники с помощью социальной карты учащегося пользуются льготным проездом на метро и наземном транспорте, а дети из многодетных семей ездят бесплатно. В городе действует целый комплекс мер социальной поддержки многодетных семей.
В Москве также созданы удобные цифровые сервисы в здравоохранении. У пациентов есть возможность пользоваться электронной медкартой. В столице также расширена программа неонатального скрининга новорожденных, и сегодня исследование проводится на 11 наследственных заболеваний. А каждый вновь родившийся малыш в Москве получает коробку "Наше сокровище", в которой есть все необходимое на первое время.
Также, по словам Раковой, с 1 января этого года были проиндексированы все выплаты семьям с детьми. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: