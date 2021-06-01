Самый холодный старт лета за последние 54 года зафиксирован в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве зафиксировали самый холодный старт календарного лета за последние 54 года, сообщает центр погоды "Фобос".

1 июня на метеостанции ВДНХ минимальная температура составила 4,0 градуса тепла. Так холодно в этот день в последний раз было в 1967 году – 3,9 градуса тепла.

Синоптики подчеркнули, что пик похолодания в столичном регионе уже пройден, предстоящей ночью станет теплее.

При этом в Гидрометцентре ранее предупреждали москвичей об утренних заморозках в первые два дня лета. В связи с этим в городе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ранее синоптики рассказали, что 1 июня в Москве и области прогнозируется переменная облачность. По данным синоптиков, днем столичный регион окажется на южной периферии антициклона. При этом осадков в городе не ожидается.

Максимальная температура воздуха в столице составит 16–18 градусов тепла, по области до плюс 19 градусов. В Москве будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 8 метров в секунду.

Гидрометцентр России сообщил, что в первую неделю лета антициклон установит в столице сухую погоду с большой разницей в ночных и дневных температурах. В частности, 1 июня ночью москвичей ждет облачная погода с температурой плюс 4–6 градусов.

По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, июнь будет теплым и не слишком дождливым. Ожидается, что на европейской территории страны температура окажется около и чуть выше нормы.