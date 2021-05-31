Холодные ночи ждут Москву в начале июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В первую неделю лета антициклон установит в столице сухую погоду с большой разницей в ночных и дневных температурах. Осадки не ожидаются, сообщает Гидрометцентр России.

1 июня москвичей ждет облачная погода с температурой плюс 4–6 градусов ночью (в области – плюс 1–6 с возможными заморозками). Днем воздух прогреется до плюс 16–18 градусов, скорость ветра составит 5–10 метров в секунду, сообщают синоптики.

Отмечается, что к концу недели средняя суточная температура достигнет и даже превысит значение климатической нормы. В субботу температура будет варьироваться в пределах плюс 6 и 11 градусов ночью и 21 и 26 градусов – днем. Ветер к этому времени стихнет.

Ранее в МЧС предупредили, что 1 и 2 июня в Московской области ожидаются заморозки. Температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов в ночные и ранние утренние часы.

