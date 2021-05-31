Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Московской области ожидаются заморозки 1 и 2 июня. Температура может опуститься до -2 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по МО.

"В ночные и утренние часы 1 и 2 июня местами по Московской области ожидаются заморозки -2–0 градусов", – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали в случае необходимости обращаться по телефону доверия +7 (498) 505-41-70, а также по телефону спасения 01, с мобильного – 101.

31 мая в столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение продлится до конца дня.

