Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе из-за сильного ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр России сообщает "Агентство. Москва".

Предупреждение будет действовать до вечера 31 мая. Отмечается, что местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

"Погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве прекратятся дожди. По его словам, это случится лишь ко вторнику.

Синоптик также предупредил, что в ряде российских регионов в ночь с 30 на 31 мая ожидаются заморозки. В частности, в Тверской, Ярославской, Костромской, Ленинградской, Кировской, Новгородской и Вологодской областях, а также в Карелии.