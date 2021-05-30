Синоптик предупредил о заморозках в некоторых регионах России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В ближайшую ночь с 30 на 31 мая в ряде регионов России ожидаются заморозки, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик отметил, что речь идет о Европейской части страны, Северо-Западном федеральном округе, севере Приволжья и Сибири.
Таким образом, в Тверской, Ярославской, Костромской, Кировской, Новгородской и Вологодской областях, а также в Карелии температура может опуститься до минус двух градусов ниже нуля, в Ленинградской области – до минус трех градусов.
"Еще более интенсивные заморозки за юге Сибирского федерального округа – от минус 5 до минус 7 градусов. Это не заморозки, а даже легкие морозы", – приводит слова Вильфанда РИА Новости.
Он также отметил, что заметные колебания температур ожидаются в Новосибирской и Томской областях, а также Хакасии, в последней столбик термометра может опуститься до минус семи градусов.
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в Москве. По словам руководителя Гидрометцентра, дожди в столице полностью прекратятся лишь ко вторнику. Из-за непогоды городские службы работают в режиме повышенной готовности.
За день в Москве выпало около 40% месячной нормы осадков
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