Синоптик предупредил о заморозках в некоторых регионах России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайшую ночь с 30 на 31 мая в ряде регионов России ожидаются заморозки, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что речь идет о Европейской части страны, Северо-Западном федеральном округе, севере Приволжья и Сибири.

Таким образом, в Тверской, Ярославской, Костромской, Кировской, Новгородской и Вологодской областях, а также в Карелии температура может опуститься до минус двух градусов ниже нуля, в Ленинградской области – до минус трех градусов.

"Еще более интенсивные заморозки за юге Сибирского федерального округа – от минус 5 до минус 7 градусов. Это не заморозки, а даже легкие морозы", – приводит слова Вильфанда РИА Новости.

Он также отметил, что заметные колебания температур ожидаются в Новосибирской и Томской областях, а также Хакасии, в последней столбик термометра может опуститься до минус семи градусов.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в Москве. По словам руководителя Гидрометцентра, дожди в столице полностью прекратятся лишь ко вторнику. Из-за непогоды городские службы работают в режиме повышенной готовности.