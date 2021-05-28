Москвичей предупредили о похолодании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Небольшое похолодание ожидается в столичном регионе в выходные. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, в субботу днем в городе будет не больше +14...+16 градусов. Также в этот день возможны кратковременные дожди и порывистый ветер. В воскресенье в городе будет около +11...+14 градусов. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее ресторанам Москвы рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы, дождей и сильного ветра. В МЧС призвали водителей не выполнять внезапных маневров и снижать скорость движения, а пешеходов – избегать шатких конструкций и не укрываться под деревьями.

По прогнозам метеорологов, май в Москве может перевыполнить климатический план по осадкам примерно на 75%. В столице за последний весенний месяц в общей сложности уже выпал 71 миллиметр осадков при норме 51 миллиметр.

Ожидается, что ближайшие трое суток будут дождливыми, должно выпасть как минимум до 18 миллиметров осадков в столице, а в области – до 21–26 миллиметров.

