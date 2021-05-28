Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство Москва
В пятницу, 28 мая, в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди и до 24 градусов выше нуля. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
По словам специалистов, погода в этот день будет носить неустойчивый характер, обусловленный близостью атмосферного фронта с волнами.
"Температурные показатели еще довольно высокие: среднесуточная температура воздуха по-прежнему на пару градусов будет опережать климатические значения", – говорится в сообщении.
Синоптики отметили, что такая погода способствует развитию конвекции с кратковременными дождями, носящими ливневый характер. Максимальная температура воздуха в столице составит 22 градуса выше нуля, по области – до +24 градусов.
Ранее сообщалось, что май в Москве перевыполнит климатический план по осадкам примерно на 75%. В столице за последний весенний месяц в общей сложности уже выпал 71 миллиметр осадков при норме 51 миллиметр.
Прогнозируется, что ближайшие трое суток будут дождливыми, должно выпасть как минимум до 18 миллиметров осадков в столице, а в области – до 21–26 миллиметров.
По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, похолодание придет в центр РФ в субботу, 29 мая. С понедельника оно распространится на юг страны и Поволжье. В среднем столбики термометров в конце мая опустятся на 3–4 градуса ниже нормы.
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