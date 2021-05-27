Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за дождя и сильного ветра порывами до 15 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России.

В Москве предупреждение будет действовать с 09:00 до 18:00 28 мая. В Подмосковье – с 07:00 до 21:00 28 мая из-за ветра и с 07:00 до 20:00 того же дня – из-за дождя.

Ранее сообщалось, что май в Москве перевыполнит климатический план по осадкам примерно на 75%. В столице за последний весенний месяц в общей сложности уже выпал 71 миллиметр осадков при норме 51 миллиметр.

Прогнозируется, что ближайшие трое суток будут дождливыми, должно выпасть как минимум до 18 миллиметров осадков в столице, а в области – до 21–26 миллиметров.

По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, похолодание придет в центр РФ в субботу, 29 мая. С понедельника оно распространится на юг страны и Поволжье. В среднем столбики термометров в конце мая опустятся на 3–4 градуса ниже нормы.