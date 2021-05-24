Москвичам пообещали ливни и грозы в конце мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В последнюю неделю весны погода в столице будет по-июньски теплой, однако не обойдется без гроз и дождей. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"В последнюю неделю весны синоптики обещают июньскую погоду: днем столбики термометров будут подниматься до отметки плюс 22–24 градуса, во второй половине недели возможны кратковременные ливни и грозы", – говорится в сообщении.

В понедельник, 24 мая, в городе будет солнечно, воздух прогреется до плюс 21 градуса. Осадков не ожидается.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Европейской России в конце мая прогнозируется близкая к климатическим нормам погода. По его словам, в ЦФО в начале недели столбик термометра поднимется до 20 градусов, а в середине недели – до 25 градусов выше нуля.