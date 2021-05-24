Переменная облачность ожидается в Москве в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Переменная облачность прогнозируется в Москве и Подмосковье в понедельник, 24 мая. Об этом информирует сайт Гидрометцентра России.
Днем воздух в столичном регионе прогреется от 19 до 21 градуса тепла. При этом в ночь на вторник похолодает до +9 градусов. Существенных осадков не ожидается.
В Подмосковье днем температура будет варьироваться от +17 до +22 градусов. Ночью в некоторых районах ожидается похолодание до +6 градусов.
В столичном регионе будет дуть западный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке порядка 750 миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что в Москве на этой неделе сохранится умеренно теплая погода. При этом в городе возможны слабые кратковременные дожди.
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