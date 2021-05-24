Переменная облачность ожидается в Москве в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Переменная облачность прогнозируется в Москве и Подмосковье в понедельник, 24 мая. Об этом информирует сайт Гидрометцентра России.

Днем воздух в столичном регионе прогреется от 19 до 21 градуса тепла. При этом в ночь на вторник похолодает до +9 градусов. Существенных осадков не ожидается.

В Подмосковье днем температура будет варьироваться от +17 до +22 градусов. Ночью в некоторых районах ожидается похолодание до +6 градусов.

В столичном регионе будет дуть западный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке порядка 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Москве на этой неделе сохранится умеренно теплая погода. При этом в городе возможны слабые кратковременные дожди.