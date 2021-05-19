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Москва 24

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Общество

08:00

Синоптик назвал сроки наступления купального сезона в Центральной России

общество погода

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Жителям Центральной России назвали сроки наступления купального сезона. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с ТАСС.

Специалист предостерег, что в ЦФО пока что не наступило время для купания.

"Сейчас вода, если мы берем Центральную Россию, то она где-то в пределах 12–15 градусов (тепла. – Прим. ред.)", – сообщил Тишковец.

Метеоролог пояснил, что вода для купания должна прогреться минимум до +18 градусов. При наступающем похолодании купальный сезон не откроется раньше времени.

"В самом оптимистичном случае он наступит не раньше календарного лета", – предположил синоптик.

В среду, 19 мая, в Москве пройдут ливни, которые собьют аномальную жару. Кроме того, в небе над городом начнут собираться грозовые облака.

Ранее россиянам рассказали, когда наступит купальный сезон на российских курортах. По мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, он стартует в тот момент, когда в морскую воду можно будет пускать детей.

В свою очередь, врачи уточнили, что купальный сезон на курортах наступает при прогреве воды до +22 градусов и выше.

Подростки открыли купальный сезон в фонтане на Биржевой площади

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