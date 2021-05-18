Аксенов рассказал о ситуации с коронавирусом в Крыму перед турсезоном

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Россиянам рассказали о ситуации с коронавирусом в Крыму перед началом туристического сезона. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала "Миллет".
По словам Аксенова, ситуация с COVID-19 в Крыму остается напряженной. По имеющейся информации, на полуострове ежедневно выявляется до 100 новых случаев коронавируса. Такие показатели выше прошлогодних значений, пояснил глава региона.
"(Необходимо. – Прим. ред.) относиться внимательно к тем людям, которые имеют нездоровый вид, у которых есть насморк или признаки, которые могут свидетельствовать о наличии заболевания", – отметил Аксенов.
При этом глава региона заявил, что полуостров готов к приему туристов. В частности, свыше 600 мест размещения туристов прошли аккредитацию, а 144 из них участвуют в программе туристического кешбэка.
Аксенов предположил, что в этом туристическом сезоне Крым посетят свыше 6 миллионов туристов. В 2020 году этот показатель составил более 6,3 миллиона человек.
"С учетом того, что закрыли ряд стран, мы получим основной турпоток на территорию республики", – пояснил Аксенов.
1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса. При этом на полуострове продолжают быть запрещены массовые мероприятия. Кинотеатры и театры разрешено заполнять на 75%, кафе и рестораны – на 50%.
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, купальный сезон в Крыму начинается 15–20 июня. К этому времени вода в море прогреется примерно до +22 градусов.
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