Туроператоры рассказали, где в мае можно отдохнуть за 23 тысячи рублей

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Самый дешевый тур на море на десять дней в конце весны можно купить за 23 тысячи рублей, включая авиаперелет, проживание и питание, сообщает АТОР.

За такую сумму можно слетать на курорты Крыма. Именно там с начала месяца цены упали в среднем на 40%, рассказали специалисты.

Немного дороже обойдется поездка в Сочи и Анапу. Отпуск там будет стоить от 28 тысяч рублей. Это в два раза меньше, чем во время майских праздников.

Среди самых доступных зарубежных пляжных направлений – Абхазия. Поездка туда обойдется как минимум в 26 тысяч рублей. В Грецию можно съездить не менее чем за 66 тысяч рублей. Отпуск на Кипре обойдется в 80 тысяч рублей. Эмираты будут дороже. Тур можно купить минимум за 88 тысяч рублей.

Отдых на Кубе дороже в два раза: заплатить придется не менее 160 тысяч рублей. Поездка на двоих на Мальдивы стоит от 200 тысяч рублей. Самым дорогим направлением считаются Сейшелы, стоимость путевок туда начинается от 227 тысяч рублей.

Ранее эксперты рассказали, сколько россиян готовы отправиться на отдых в Египет. По мнению исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, это около 200 тысяч россиян.

