Вильфанд рассказал о погоде в конце мая в РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Европейской России в конце мая ожидается близкая к климатическим нормам погода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, в ЦФО в начале недели столбик термометра поднимется до 20 градусов, а в середине недели – до 25 градусов выше нуля.

"Если первая декада мая была холодной, затем супержаркая вторая декада, то третья декада будет именно такая, о которой говорят старики. Прогностические средние значения этой декады полностью будут соответствовать климатическими характеристикам, то есть осредненным за три-четыре десятилетия", – рассказал синоптик.

Он также добавил, что в первой половине недели не ожидается осадков. Во второй половине будут кратковременные дожди.

На юге Европейской России ожидается 24–25 градусов тепла, в Северо-Западном федеральном округе – 18–20 градусов, заключил Вильфанд.

Ранее синоптик предупреждал, что в ряде российских регионов на наступившей неделе ожидается несусветная жара. В частности, на Урале и в Поволжье прогнозируется до 37 градусов тепла.