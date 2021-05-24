Синоптик предупредил о "несусветной жаре" в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Сильная жара прогнозируется в ряде российских регионов на наступившей неделе. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
По данным метеоролога, в Поволжье и на Урале сохранится высокая температура до +37 градусов. Сильная жара держится там уже свыше двух недель.
Вильфанд предположил, что такая погодная обстановка может стать причиной распространения лесных пожаров. Особо опасным станет период в ближайшие пять дней.
"Несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири", – рассказал синоптик.
Он уточнил, что температура будет выше нормы на 8–13 градусов. Такая ситуация может негативно сказаться на здоровье граждан, предупредил эксперт.
Аномальная жара также прогнозируется в Свердловской области, в Пермском крае, в Оренбургской области. В Омской области температура будет +36 градусов и выше, в Екатеринбурге – 30 градусов тепла.
"В Челябинской области сильная жара, температура днем +36–37 градусов. <...> В Курганской области на 7 градусов и более выше нормы. В Тюменской и Омской области на 10 градусов выше нормы", – сообщил Вильфанд.
Он добавил, что 22 мая в городах Поволжья оказались побиты сразу несколько температурных рекордов. В частности, в Уфе рекордный показатель составил 31,6 градуса, в Оренбурге – 32,2 градуса, в Самаре – 33,1 градуса.
Ранее метеоролог Александр Голубев рассказывал, какая погода ожидается в Москве в первый день лета. Он отмечал, что заключительная неделя мая в городе будет теплой.
По мнению Вильфанда, на наступившей неделе столицу ожидает умеренно теплая погода. При этом в городе возможны слабые кратковременные дожди.
Метеоролог рассказал, надолго ли в Москве испортится погода
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