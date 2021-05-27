Россиян предупредили о похолодании в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий
Похолодание придет в центр РФ в субботу, 29 мая. С понедельника оно распространится на юг страны и Поволжье, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, погода в конце мая будет меняться. Столбики термометров опустятся на 3–4 градуса ниже нормы.
"Начало июня тоже не предполагается очень теплым. Это связано с тем, что начиная с субботы в центр Европейской России будут перемешаться холодные воздушные массы прямо с севера", – отметил специалист.
Он также добавил, что максимальная температура в Москве к понедельнику понизится до 15–16 градусов тепла, а ночью – до 3–7 градусов выше нуля. Помимо этого, со второй половины пятницы, 28 мая, изменится и характер погоды – будет облачно с прояснениями, а также ожидаются кратковременные дожди.
Метеоролог добавил, что в начале следующей недели похолодание затронет и юг России.
"Если до конца недели температурный фон еще умеренно теплый, то уже 31 числа температура будет ниже нормы на 1–2 градуса. Это касается Ростовской области, Краснодарского края, Черноморского побережья и Крыма", – заключил Вильфанд.
Ранее сообщалось, что погода в Москве к выходным испортится, ожидаются дожди, ветер и понижение дневной температуры до плюс 16 градусов.
По словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, в ближайшую ночь столица будет находиться в зоне атмосферного фронта, вместе с которым придут дожди.
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