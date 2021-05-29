В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве прекратятся дожди

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что дожди в Москве полностью прекратятся лишь ко вторнику. Об этом сообщает ТАСС.
"Во второй половине воскресенья начнет расти давление, и это приведет к тому, что существенных осадков ожидать не приходится. В понедельник еще будут местами небольшие кратковременные осадки, но во вторник, первого числа, уже без осадков", – уточнил он.
По словам синоптика, жителей Москвы и Подмосковья ожидает холодный конец весны. Так, в воскресенье и понедельник температура воздуха опустится на 3-4 градуса ниже нормы.
При этом в столице 29 мая выпала почти половина месячной нормы осадков. Прирост осадков составил 20 миллиметров за сутки.
Ранее стало известно, что городские службы Москвы в связи с непогодой переведены на работу в режиме повышенной готовности. Так, сотрудники коммунальных служб освободили от упавшего дерева проезжую часть на улице Вильгельма Пика на северо-востоке столицы.
В департаменте городского хозяйства напомнили, что в период непогоды жителям столицы следует быть особенно внимательными и осторожными.
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