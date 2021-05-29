Подтопление из-за дождя произошло в районе Боровского шоссе

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Подтопление произошло на Боровском шоссе Москвы в районе станции метро "Говорово". Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Боровском шоссе в районе станции метро "Говорово" произошло подтопление проезжей части. На месте работают оперативные службы", – уточнили в ведомстве.

По информации Дептранса, из-за инцидента затруднено движение в направлении МКАД – на 2 километра в сторону центра Москвы, на 500 метров по дороге в Московскую область.

Автомобилистов попросили учитывать затруднения и заранее выбирать пути объезда.

Как сообщалось ранее, 29 мая в Москве будет облачно и дождливо. Местами возможны грозы. Температура воздуха составит от 18 до 20 градусов тепла.