Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В субботу, 29 мая, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до 21 градуса тепла. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

По словам специалистов, максимальная температура в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, в Подмосковье – от 16 до плюс 21 градуса. Синоптики отмечают, что регион все еще остается под влиянием атмосферных фронтов с волнами, которые протянулись с юго-запада на северо-восток.

Температурный и кислородный режимы, по словам специалистов, комфортные, без резких перепадов.

"Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 744 м ртутного столба. Относительная влажность около 70%", – говорится в сообщении.

Ранее москвичей предупредили о похолодании в выходные. Из-за грозы, дождей и сильного ветра ресторанам столицы было рекомендовано закрыть летние веранды, а в МЧС призвали водителей снижать скорость движения. Пешеходам напомнили о том, что следует избегать шатких конструкций и не укрываться под деревьями.

По прогнозам метеорологов, май в Москве может перевыполнить климатический план по осадкам примерно на 75%.