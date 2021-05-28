В Красноярске из-за повышения уровня воды подтопило часть набережной

Фото: YouTube/"Наш Красноярский край"

В Красноярском крае из-за поднятия уровня воды в Енисее подтопило часть левобережной набережной. Данный участок сейчас оцепили, сообщает "Звезда".

В Шушенском и Ермаковском районах отмечается сложная ситуация с паводками. Там из-за поднявшейся воды порядка 15 жилых домов и свыше 200 дачных участков оказались подтопленными.

Местные СМИ также сообщают, что на 5 участках автодорог наблюдаются переливы, 14 населенных пунктов находятся без транспортного сообщения.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что к ликвидации паводков привлечены более 100 человек и 49 единиц техники.

Ранее мощный ливень размыл автодороги в Дагестане. На одном из участков асфальт обрушился в пропасть. Проехать там можно было только с огромным риском.