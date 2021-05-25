Жилой комплекс Мещерский лес затопило

Жилой комплекс Мещерский лес на Западе Москвы затопило. Жители многоэтажки публикуют видео в соцсетях.

По дому люди ходят в сапогах, уровень воды уже по щиколотку. И, судя по кадрам, продолжает подниматься. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.