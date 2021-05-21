Три человека пострадали в ДТП с легковушкой и грузовиком в ТиНАО

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В Щербинке произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, передает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Авария случилась на пересечении улицы Барышевской Рощи и Остафьевского шоссе.

В результате аварии пострадали три человека. Одного из них госпитализировали на вертолете Московского авиационного центра. На борту воздушного судна находились представители медицинской бригады.



Ранее в Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись автобус и велосипедист. По предварительным данным, велосипедист нарушил ПДД и выехал на красный сигнал светофора.

