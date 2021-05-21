Один человек пострадал в аварии на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария случилась на 43-м километре МКАД. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Уточняется, что ДТП случилось на внешней стороне автодороги. Там столкнулись "Газель" и фура Mercedes.
В результате случившегося пострадал один человек. Он был передан медикам.
"Перекрыто для движения две полосы", – заявил источник.
На месте происшествия находятся сотрудники полиции. Причины аварии выясняются.
Ранее один человек пострадал в аварии на юго-востоке столицы. BMW и Volkswagen столкнулись на улице Южнопортовой. В районе ДТП было перекрыто движение трамваев.