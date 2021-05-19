Трактор насмерть сбил двух женщин в Подмосковье

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Водитель трактора насмерть сбил двух женщин на пешеходном переходе на 77-м километре Можайского шоссе в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Подмосковью.

"От полученных травм женщины скончались", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что на месте работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

18 мая на Волгоградском проспекте у дома 32/1 водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Сообщалось, что человек, находящийся за рулем, был трезв.

Причиной аварии могли стать отказавшие тормоза. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по двум статьям.