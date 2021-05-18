Водитель сбил пешеходов на Волгоградском проспекте

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На юго-востоке столицы автомобиль ВАЗ сбил трех человек на тротуаре. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"На Волгоградском проспекте у дома 32/1 водитель на автомашине ВАЗ-2106 не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов", – говорится в сообщении.

При этом, по предварительным данным департамента транспорта, в ДТП пострадали четыре человека.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники ДПС.

Ранее на северо-востоке столицы мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся. Отец девочки обратился в полицию, а самой пострадавшей потребовалась помощь медиков.