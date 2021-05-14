В Москве мужчина на электросамокате сбил 8-летнего ребенка и скрылся

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На северо-востоке столицы мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

По данным правоохранительных органов, 13 мая мужчина во время катания на электросамокате сбил 8-летнюю девочку и поспешил скрыться с места происшествия.

Отец девочки обратился в полицию, а самой пострадавшей потребовалась помощь медиков.

В настоящий момент организована доследственная проверка, в ходе которой полиция установит личность и местонахождение нарушителя.

Ранее машина спасателей сбила 13-летнюю девочку в Подмосковье. ДТП произошло накануне в 18:30 на улице Керамической. Водитель "Газели" не справился с управлением и наехал на девочку, а затем въехал в стену.