СК возбудил дела после ДТП с 17-летним водителем в Москве

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

В Москве следователи возбудили уголовные дела после ДТП с участием 17-летнего водителя на Волгоградском проспекте. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Инцидент произошел из-за того, что молодой человек не справился с управлением. Он выехал на тротуар и сбил пешеходов. По данным СК, в результате аварии пострадали 5 человек.

Сообщалось, что человек, находящийся за рулем, был трезв. Причиной аварии могли стать отказавшие тормоза.

"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего") и статьей 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения")", – уточнила Иванова.

Также она добавила, что автомобиль водитель приобрел в интернете. Продавец не потребовал у подростка документы.

"В ходе допроса молодой человек пояснил, что увидел объявление о продаже автомобиля на одном из сайтов, после чего, скрыв от родителей, договорился о его приобретении", – объяснила помощник руководителя главка.

Авария произошла 18 мая на Волгоградском проспекте у дома 32/1. За рулем ВАЗ-2107 находился 17-летний студент юрфака Эльмар А., который не справился с управлением. Известно, что жизни пострадавших ничего не угрожает, а молодой человек задержан.

