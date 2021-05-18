СК возбудил дела после ДТП с 17-летним водителем в Москве

19:38
Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"
В Москве следователи возбудили уголовные дела после ДТП с участием 17-летнего водителя на Волгоградском проспекте. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Инцидент произошел из-за того, что молодой человек не справился с управлением. Он выехал на тротуар и сбил пешеходов. По данным СК, в результате аварии пострадали 5 человек.
Сообщалось, что человек, находящийся за рулем, был трезв. Причиной аварии могли стать отказавшие тормоза.
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего") и статьей 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения")", – уточнила Иванова.
Также она добавила, что автомобиль водитель приобрел в интернете. Продавец не потребовал у подростка документы.
"В ходе допроса молодой человек пояснил, что увидел объявление о продаже автомобиля на одном из сайтов, после чего, скрыв от родителей, договорился о его приобретении", – объяснила помощник руководителя главка.
Авария произошла 18 мая на Волгоградском проспекте у дома 32/1. За рулем ВАЗ-2107 находился 17-летний студент юрфака Эльмар А., который не справился с управлением. Известно, что жизни пострадавших ничего не угрожает, а молодой человек задержан.
Прокуратура начала проверку после ДТП на Волгоградском проспекте с четырьмя пострадавшими
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: