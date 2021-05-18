Названа возможная причина ДТП на Волгоградском проспекте

18:01
Фото: Агентство "Москва"/Воронин Денис
Авария с участием несовершеннолетнего водителя на Волгоградском проспекте могла произойти из-за отказа у автомобиля тормозов. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, внешних признаков опьянения у молодого человека выявлено не было. В ДТП он, предположительно, попал из-за отказавших тормозов", – говорится в сообщении.
Авария произошла 18 мая на Волгоградском проспекте у дома 32/1. За рулем ВАЗ-2107 находился 17-летний студент юрфака Эльмар Алиев, который не справился с управлением. Автомобиль выехал на тротуар, в результате чего травмы получили четыре пешехода. Известно, что жизни пострадавших ничего не угрожает, а молодой человек задержан.
В МФЮА рассказали, что Алиев посещал пары нерегулярно, а его успеваемость можно охарактеризовать как удовлетворительную. Молодого человека и его родителей часто вызывали в учебное заведение для проведения профилактических бесед.
Водителя машины, сбившей пешеходов на Волгоградском проспекте, увезли в отделение
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