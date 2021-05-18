Юрист рассказал, что грозит сбившему пешеходов на юго-востоке Москвы подростку

Фото: Агентство "Москва"/ Денис Воронин

Автоюрист Сергей Радько в беседе с Москвой 24 рассказал, какое наказание может грозить несовершеннолетнему водителю, который сбил пешеходов на юго-востоке столицы.

Ранее на Волгоградском проспекте автомобиль ВАЗ вылетел на тротуар и сбил пешеходов. По предварительной информации, четыре человека пострадали. В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщили, что за рулем находился 17-летний подросток без водительских прав. Известно, что он является студентом МФЮА. По факту ЧП прокуратура Москвы и Следственный комитет организовали проверку.

По словам автоюриста, в данной ситуации молодому человеку может грозить ответственность сразу по нескольким статьям.

"Первое – наказание за управление автомобилем лицом, не имеющего права управления транспортным средством. Здесь предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей", – рассказал Сергей Радько.





Сергей Радько автоюрист Кроме того, водителю грозит наказание за ДТП в зависимости от его последствий. Если одному из пострадавших будет нанесен тяжкий вред здоровью, возможно наказание до двух лет лишения свободы. Водителю 17 лет, он достиг возраста привлечения и может нести административную и уголовную ответственность.

С учетом того, что студент, по всей видимости, ранее не судим, лишение свободы ему назначено быть не может, считает эксперт. По его словам, скорее всего, все ограничится запретом определенных действий.

"А если, к примеру, папа скажет, что дал сыну покататься, тогда он будет наказан за передачу управления лицу, не имеющему права управления. Это штраф в 30 тысяч рублей. При этом если выяснится, что молодой человек угнал автомобиль, то за это ему грозит до 5 лет лишения свободы", – добавил юрист.

Однако и в этом случае уголовное наказание может быть условным, считает собеседник Москвы 24. Это связано с тем, что студент несовершеннолетний и в поле зрения правоохранителей попал впервые, подчеркнул автоюрист.





Сергей Радько автоюрист Если его действия в итоге повлекут смерть человека, то водителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Эксперт добавил, что на наказание повлияет и поведение водителя по отношению к пострадавшим. В суде будет учтено, принесет ли студен извинения и согласится ли компенсировать причиненный вред, резюмировал юрист.

Ранее блогер Эдвард Бил выплатил компенсацию пострадавшей в ДТП с его участием сотруднице Госдумы Марии Артемовой. Из-за его действий 1 апреля на Садовом кольце столкнулось сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу автомобиля блогера.