Сбившей пешеходов на юго-востоке столицы машиной управлял несовершеннолетний

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Автомобилем ВАЗ-2107, который сбил пешеходов на тротуаре на Волгоградском проспекте, управлял подросток без водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"За рулем автомобиля ВАЗ, который вылетел на тротуар на Волгоградском проспекте и сбил пешеходов, находился 17-летний водитель, гражданин РФ, водительское удостоверение ему не выдавалось", – говорится в сообщении.

Во вторник днем на Волгоградском проспекте у дома 32/1 водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил пешеходов.

По предварительным данным, пострадали четыре человека.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники ДПС.

