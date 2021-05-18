СК начал проверку после наезда автомобиля на пешеходов на Волгоградском проспекте

14:10
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Следственный комитет начал проверку по факту наезда автомобиля на пешеходов на Волгоградском проспекте. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.
По словам старшего помощника руководителя главка Юлии Ивановой, предварительно пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетние.
"Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. 17-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля, в ближайшее время будет доставлен в подразделение ведомства, где с ним будут проведены необходимые проверочные мероприятия",– рассказала Иванова.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники СК. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что после ДТП проверку начала столичная прокуратура.
Во вторник днем на Волгоградском проспекте у дома 32/1 водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил пешеходов.
Сбившей пешеходов на юго-востоке столицы машиной управлял несовершеннолетний – СМИ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: