СК начал проверку после наезда автомобиля на пешеходов на Волгоградском проспекте

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Следственный комитет начал проверку по факту наезда автомобиля на пешеходов на Волгоградском проспекте. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.

По словам старшего помощника руководителя главка Юлии Ивановой, предварительно пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетние.

"Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. 17-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля, в ближайшее время будет доставлен в подразделение ведомства, где с ним будут проведены необходимые проверочные мероприятия",– рассказала Иванова.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники СК. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что после ДТП проверку начала столичная прокуратура.

Во вторник днем на Волгоградском проспекте у дома 32/1 водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил пешеходов.

