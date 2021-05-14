Блогер Эдвард Бил выплатил компенсацию пострадавшей в аварии с его участием

11:45
Фото: ТАСС/ГУ МВД России
Блогер Эдвард Бил выплатил компенсацию пострадавшей в ДТП с его участием сотруднице Госдумы Марии Артемовой. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"На сегодняшний день, да, возмещен ущерб. Поскольку Марии еще предстоит дальнейшее длительное лечение, то компенсация еще будет в процессе этого лечения", – рассказал адвокат потерпевшей.
Он уточнил, что данный шаг был прописан в текущем соглашении сторон.
ДТП с участием блогера Эдварда Била (настоящее имя – Эдуард Биль) произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi.
В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшей является консультант Госдумы Мария Артемова.
Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета некоторых действий до 1 июня.
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