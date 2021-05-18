В МФЮА рассказали о студенте, сбившем пешеходов на Волгоградском проспекте

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В МФЮА подтвердили информацию о том, что виновником аварии на Волгоградском проспекте в столице является их студент. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Молодой человек обучается на первом курсе экономике и бухгалтерскому учету в Московском финансово-юридическом университете с удовлетворительной успеваемостью", – рассказали в вузе.

Там также отметили, что виновник ДТП нерегулярно посещает пары, а он сам и его родители часто вызывались в учебное учреждение для проведения профилактических бесед.

На данный момент в университете выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее на Волгоградском проспекте у дома 32/1 водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил пешеходов.

По предварительным данным, пострадали четыре человека.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники ДПС.