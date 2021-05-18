Момент наезда на пешеходов на Волгоградском проспекте попал на видео

Видео: телеграм-канал LIFE SHOT

Момент, когда несовершеннолетний водитель без прав сбил пешеходов на Волгоградском проспекте в Москве, попал на видео. Ролик размещен в телеграм-канале LIFE SHOT

На кадрах видно, как водитель машины на скорости теряет управление и врезается в здание.

В департаменте транспорта и прокуратуре сообщили, что в результате наезда пострадали четыре человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

За рулем автомобиля находился первокурсник юридического факультета Эльмар Алиев. В настоящее время он задержан.

Авария произошла днем на Волгоградском проспекте у дома 32/1. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Выясняются все обстоятельства инцидента.

