Москвичей предупредили о дожде с грозой и ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице и области 12 мая ожидается облачная с прояснениями погода и до 22 градусов тепла и дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"На столичный регион повлияет ложбина циклона с юга. При облачной погоде с прояснениями пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура в Москве достигнет 20–22 градусов тепла, по области до +22 градусов", – говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 12 – 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 753 миллиметров ртутного столба.

По словам специалистов, у людей с неустойчивым артериальным давлением возможны метеопатические реакции и симптомы недомогания.

Ранее сообщалось, что в среду в Москву придут дожди. За 12 мая в городе может выпасть до 10 миллиметров осадков. При этом до конца недели в столице ожидается еще 20–25 миллиметров осадков.

До этого в столичном метеобюро заявляли, что май уже перевыполнил норму по осадкам. С 1 по 10 мая в столице выпало 112% месячной нормы, тогда как только 8 мая эта цифра составила 75%.