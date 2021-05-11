Москвичам пообещали дождливую погоду с грозами до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До конца недели в Москве может выпасть еще 20–25 миллиметров осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"За 12 мая в городе может выпасть до 10 миллиметров, а за неделю копилка осадков в городе пополнится на 20–25 миллиметров", – говорится в сообщении. Таким образом, есть вероятность, что май превысит месячную норму по осадкам вдвое. Уточняется также, что кратковременные дожди будут сопровождаться грозами.

Ранее в столичном метеобюро рассказали, что май уже перевыполнил норму по осадкам. С 1 по 10 мая в столице выпало 112% месячной нормы, тогда как только 8 мая эта цифра составила 75%.