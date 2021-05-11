Россиянам пообещали аномально теплую погоду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
На текущей неделе температура воздуха выше нормы ожидается в центре Европейской России, затем аномальное тепло придет в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Понятно, что это летняя погода. Такая температура, конечно, выше нормы и очень существенно в центре Европейской России. В Москве одиннадцатого мая – примерно на два градуса, двенадцатого мая – уже на три градуса, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого – на 4,5 градусов выше нормы", – сказал Вильфанд.
По его словам, в ЦФО в течение всей недели температурный фон ожидается от 19 до 25 градусов тепла.
Вильфанд уточнил, в ряде областей Северо-Западного федерального округа в начале недели будет теплее, чем в центре Европейской России. В Новгородской, Ленинградской, Вологодской и Калининградской областях столбики термометров покажут 21–25 градусов тепла.
Синоптик также отметил, что температура в среднем Поволжье ожидается на 6–8 градусов выше нормы, в Западной Сибири – на 6–8 градусов выше. В Башкортостане, Самарской и Оренбургской областях прогнозируется 27–32 градуса тепла, а в Пермской области – 27–30 градусов. Такая погода, по словам Вильфанда, продержится до конца этой недели.
Метеоролог добавил, что на Таймыре также прогнозируется тепло.
Во вторник, 11 мая, в столице и Московской области ожидается малооблачная погода и до 22 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, в столичном регионе вторник будет самым теплым днем с начала мая.
Ранее синоптик предупредил о наступлении новой климатической эпохи в Москве. Как заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, теплая погода ознаменует преждевременное наступление лета.
По его прогнозам, в конце мая и летом в столичном регионе будет сохраняться умеренно теплая погода. При этом суровых засух и избыточных дождей не ожидается.
В Москву на смену холодам и дождям идет лето
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