Пожар произошел в нежилом здании на Серебрянической набережной

Видео: Москва 24

Пожар произошел в нежилом здании в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Возгорание началось в постройке по адресу Серебряническая набережная, дом 19.

"Здание неэксплуатируемое, находится на демонтаже. Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

По данным источника Агентства "Москва", к месту происшествия затруднен подъезд пожарных машин из-за плотно припаркованных автомобилей.



Видео: Москва 24