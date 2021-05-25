Пожар произошел в нежилом здании на Серебрянической набережной

Пожар произошел в нежилом здании в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе
ГУ МЧС по городу.
Возгорание началось в постройке по адресу Серебряническая набережная, дом 19.
"Здание неэксплуатируемое, находится на демонтаже. Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.
По данным источника Агентства "Москва", к месту происшествия затруднен подъезд пожарных машин из-за плотно припаркованных автомобилей.
Ранее пожар произошел
в двухэтажном складе в Ростове-на-Дону, обрушилась кровля. Площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров, ему был присвоен второй повышенный номер.