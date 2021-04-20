Двое мужчин задержаны в Люберцах по подозрению в сбыте наркотиков

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Двое мужчин 36 и 40 лет задержаны в Люберцах по подозрению в сбыте психотропных веществ. Об этом сообщают "Дни.ру".

Перед этим полицейские получили информацию о том, что фигуранты занимаются изготовлением и распространяем наркотиков.

Во время обыска у одного из задержанных обнаружили канистры и бутылки с химической жидкостью, лабораторную посуду, а также сейф со свертком с веществом белого цвета. Позднее стало известно, что это психотропное вещество амфетамин. Его масса составила более 500 граммов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчин заключили под стражу.

Ранее столичная полиция выявила аптеку, где наркозависимым горожанам продавали препараты без рецепта.

Выявить нарушения получилось благодаря жалобам жителей столицы, которые обратились в правоохранительные органы с сообщением. В нем отмечалось, что в аптеке на улице Шкулевой отпускают препараты без рецепта в нарушение специальных требований в ходе осуществления фармацевтической деятельности.

