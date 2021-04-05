В Текстильщиках выявили аптеку, где наркозависимым продавали препараты без рецепта

Фото: УНК ГУ МВД России по г. Москве

Столичная полиция выявила аптеку, где наркозависимым горожанам продавали препараты без рецепта. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Уточняется, что выявить нарушения получилось благодаря жалобам жителей столицы, которые обратились в правоохранительные органы с сообщением. В нем отмечалось, что в аптеке на улице Шкулева отпускают препараты без рецепта в нарушение специальных требований в ходе осуществления фармацевтической деятельности. Так, специалисты нашли 863 флакона препарата "Тропикамид", 123 блистера препарата "Лирика", 3 блистера препарата "Феназепам", действующие вещества которых включены в Список сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей УК РФ.

Помимо этого, полицейские выявили неучтенное хранение препаратов, которые подлежат предметно-количественному учету, таких как "Залдиар", "Коделанов", "Циклоптик". Стало известно, что их также отпускали без рецепта. Из оборота изъяли 10 упаковок препарата "Залдиар", 7 упаковок препарата "Коделанов", а также 35 флаконов препарата "Циклоптик" и 80 блистеров препарата "Рутрам".

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении в отношении юридического лица по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)").

Столичная полиция отметила, что за такое правонарушение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем предусмотрена ответственность в виде штрафа от 100 до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что правоохранители при поддержке отряда "Гром" пресекли вечеринку с наркотиками, которая проходила в квартире элитного жилого комплекса в Раменках.