ФСБ изъяла более 40 кг синтетических наркотиков из нарколаборатории в Подмосковье

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Свыше 40 килограммов синтетических наркотиков изъяли в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Уточняется, что на территории Клинского городского округа сбывали запрещенные вещества через интернет-магазин. В месте расположения нарколаборатории изъяли наркотическое средство α-PVP, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества.

По данному факту следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело. Фигурантам грозит пожизненный срок. На данный момент они находятся в СИЗО.

Ранее сообщалось, что полицейские пресекли деятельность нарколаборатории, которую организовал 27-летний москвич в Талдоме. Уточняется, что в ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета.