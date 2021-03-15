Против участницы шоу "Пацанки" возбудили дело после обнаружения у нее мефедрона

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В столице возбудили уголовное дело о хранении наркотиков в отношении участницы телешоу "Пацанки" Дианы Субботиной. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что 26-летнюю девушку задержали на улице Казакова в Москве.

"Под вязаной шапкой у нее обнаружили пакет с неизвестным порошком. Также пакет со следами порошка нашли в надетом на девушку бюстгальтере. Исследование показало, что вещество является наркотиком – мефедроном общей массой около 0,9 грамма", – говорится в сообщении.

Субботина находится под подпиской о невыезде.

Ранее мужчину с 1,7 килограмма наркотических средств задержали в Мытищах. Уточняется, что задержанным оказался 35-летний житель одной из республик Средней Азии.