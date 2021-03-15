Против участницы шоу "Пацанки" возбудили дело после обнаружения у нее мефедрона

13:39
Фото: instagram.com/_batman_95_
В столице возбудили уголовное дело о хранении наркотиков в отношении участницы телешоу "Пацанки" Дианы Субботиной. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что 26-летнюю девушку задержали на улице Казакова в Москве.
"Под вязаной шапкой у нее обнаружили пакет с неизвестным порошком. Также пакет со следами порошка нашли в надетом на девушку бюстгальтере. Исследование показало, что вещество является наркотиком – мефедроном общей массой около 0,9 грамма", – говорится в сообщении.
Субботина находится под подпиской о невыезде.
Ранее мужчину с 1,7 килограмма наркотических средств задержали в Мытищах. Уточняется, что задержанным оказался 35-летний житель одной из республик Средней Азии.
"Московский патруль": полиция задержала мужчину за хранение наркотиков в квартире
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: