Жителя Москвы с 2 кг амфетамина задержали в Щелкове

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В подмосковном городском округе Щелково на территории СНТ был задержан житель столицы, подозреваемый в сбыте психотропного вещества. У 37-летнего мужчины изъяли два килограмма амфетамина, сообщают "Дни.ру".

Задержанным оказался ранее судимый житель Москвы. "При личном досмотре задержанного обнаружены и изъяты четыре полимерных пакета с порошкообразным веществом светлого цвета", – заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

В отношении задержанного завели уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств". Москвичу избрали меру в виде заключения под стражу.

Ранее в столице задержали девушку, совмещавшую репетиторство с наркоторговлей. На территории южного округа города задержали двоих мужчин с расфасованными в свертки наркотиками, не превышающими 10 и 30 граммов.