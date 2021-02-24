Жителя Москвы с 2 кг амфетамина задержали в Щелкове

16:20
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В подмосковном городском округе Щелково на территории СНТ был задержан житель столицы, подозреваемый в сбыте психотропного вещества. У 37-летнего мужчины изъяли два килограмма амфетамина, сообщают "Дни.ру".
Задержанным оказался ранее судимый житель Москвы. "При личном досмотре задержанного обнаружены и изъяты четыре полимерных пакета с порошкообразным веществом светлого цвета", – заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.
В отношении задержанного завели уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств". Москвичу избрали меру в виде заключения под стражу.
Ранее в столице задержали девушку, совмещавшую репетиторство с наркоторговлей. На территории южного округа города задержали двоих мужчин с расфасованными в свертки наркотиками, не превышающими 10 и 30 граммов.
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