Москвич предстанет перед судом из-за склонения несовершеннолетней к наркотикам и ее смерти

16:39
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Люблинский районный суд города будет рассматривать дело 20-летнего ранее судимого жителя Москвы. Молодой человек обвиняется в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков, сообщается на сайте прокуратуры столицы.
"По версии следствия, мужчина в ноябре 2020 года путем уговоров, предложений, а также демонстрации способа употребления наркотического средства и поощрения такого поведения склонил несовершеннолетнюю 2005 года рождения к систематическому употреблению наркотиков", – указано в заявлении. Несовершеннолетняя умерла от передозировки.
Во время осмотра места происшествия в сумке девочки обнаружили почти 2 грамма героина. Наркотик, по данным следствия, обвиняемый сбыл потерпевшей. В настоящий момент фигурант дела содержится под стражей.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в Сети. Закон предусматривает для физических лиц штраф от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.
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